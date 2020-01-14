سميرة سعيد تحيي حفلاً غنائيًا في دبي 18كانون الثاني

أعلنت الفنانة المغربية سميرة سعيد، إحياء حفل غنائي بدبي، مع المشتركين النهائيين من الموسم الأخير ببرنامج المسابقات "ذا فويس"، وذلك يوم 18 يناير الجاري.

ونشرت سميرة، بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنتظر لقاءكم في دبي، خلال حفل ذا فويس في سيتي ووك، يوم 18 يناير الساعة 8 مساءً".

وكانت آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد، أغنية "هليلة" التي طرحتها بطريقة الفيديو كليب على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب وهندسة صوتية هاني محروس.

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