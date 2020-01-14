شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أحمد السقا يعانى من الاكتئاب فى فيلمه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ياسين أحمد السقا، عن تفاصيل فيلمه الجديد الذي يشارك في بطولته مع عدد من زملاءه، في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والذي كشف من خلاله عن موعد تصويره.

وقال نجل الفنان أحمد السقا في مقطع الفيديو، "الاكتئاب، انا في ناس قريبين لي جدا، بتعاني من الموضوع دا، وكنت بحاول اساعدهم، وأوري الناس ان دي حاجة لازم نهتم بيها"، ومن المقرر بدأ تصوير الفيلم في شهر فبراير ومارس المقبل، في مدينة نيويورك الأمريكية، وسيأتي بعنوان BLUE BOY.

وأشار ياسين في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه، للصفحة الرسمية للفيلم المقرر عرضه العام الجاري، والتي تنشر صور للممثلين الذين سيشاركونه في بطولة الفيلم المقبل.

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وحرص النجم أحمد السقا، على تقديم الدعم لنجله بكتابة تعليق تشجعي في التعليقات، وسرعان ما توالت التهاني من أصدقائه ومتابعيه.

وعلى سياق آخر استعاد الفنان أحمد السقا، بعض ذكرياته الأسرية بنشر صورة قديمة له مع ابنه ياسين، حيث نشر صورة على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام"، منذ ايام، تجمعه بـ ياسين يعود تاريخها لـ19 سنة، واكتفى السقا بالتعليق عليها بذكر تاريخها قائلا "2001".

ويصور السقا أحدث أفلامه "العنكبوت" وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.