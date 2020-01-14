شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور محمود العسيلى فى شهر العسل بجزر المالديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمود العسيلى أول صور من شهر العسل بعد زواجه من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، حيث يقضى إجازة الزواج فى جزر المالديف، وجاءت صور الفنان أثناء خروجه من البحر، إضافة إلى صور أخرى داخل حمام السباحة فى مقر إقامته، وعلق على الصور التى تعتمد فى أغلبها عدم النظر للكاميرا، بقوله "وأنا مش واحد بالى".



أول صور من شهر عسل الفنان محمود العسيلى

وجاءت مجموعة الصور الجديدة للفنان محمود العسيلى، من إجازة شهر العسل بعدما عقد قرانه، الثلاثاء الماضى، واحتفل بزفافه، الجمعة، وفى وقت سابق، الأحد، حرض النجم محمود العسيلى على نشر مجموعة من الصور عبر "ستورى"، حسابه على إنستجرام، أثناء تواجده في مطار فيلانا الدولى، وهو المطار الدولي الرئيسي في جزر المالديف، كذلك نشر العسيلى صورة لكابينة القيادة، وأثناء تواجد قائدها بها، وأيضًا قام بتصوير مشاهد للبحر في جزر المالديف، ولم يعلق العسيلى بأى كلمة.

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محمود العسيلى فى جزر المالديف

ويشار إلى أنه فى أول رد فعل على زواجه، كان قد قال العسيلى من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، "تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهاردة، الليلة وأخيرًا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إنى أعيشها وفعلاً حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".



صورنى وأنا مش واخد بالى تعليق صورة محمود العسيلى

وتابع العسيلى: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللى ناس كتير بتعملها فهى الاستمرار فى الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللى عايشين فى الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللى كتبتها فى الأغانى بتاعتى وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنى أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة".