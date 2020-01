شكرا لقرائتكم خبر عن بفضل مبيعاته..كاميلا كابيلو تحصل علي توثيق ذهبى لألبومها الجديد Romance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انجاز جديد حققته النجمة العالمية كاميلا كابيلو البالغة من العمر ( 22 عاما) والتى تمتلك شعبية جارفة حول العالم ، فقد حصل ألبومها الغنائي الجديد " Romance " والذ ضم 14 أغنية على " certified Gold " و ذلك بعد ما يزيد عن شهر من إطلاق الألبوم.

اطلقت النجمة البالغة من العمر 22 عام الألبوم في 6 ديسمبر 2019 وقد باع أكثر من 600000 وحدة مكافأة منذ ذلك الحين .

وحسب موقع " جاست جيرد " أن للوصول إلى " certified Gold " من رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) ، يجب أن يحقق الألبوم على أكثر من 500000 وحدة من وحدات الألبوم ، و اشار الموقع أن " وحدة مكافئة " الواحدة تساوي " بيع ألبوم واحد ، أو 10 مقطوعات مباعة من ألبوم ، أو فيديو عند الطلب من ألبوم ، " وذلك وفقا لشركة " Billboard ".



كاميلا كابيلو

:

اغاني الألبوم " Romance"

1. "Shameless"

2. "Living Proof"

3. "Should've Said It"

4. "My Oh My" feat. DaBaby

5. "Señorita" feat. Shawn Mendes

6. "Liar"

7. "Bad Kind of Butterflies"

8. "Easy"

9. "Feel It Twice"

10. "Dream of You"

11. "Cry for Me"

12, "This Love"

13. "Used to This"

14. "First Man"