كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 05:56 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” مايا دياب ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها علقت من خلالها على ” إسبوع الغضب ” الذي أعلن عنه الثوار في كافة المناطق اللبنانية بهدف الضغط على القوى السياسية لتشكيل حكومة إختصاصيين غير تابعين للأحزاب .
فكتبت مايا دياب معلنة عن موقفها تجاه حركة الثوار قائلة : ” إسبوع الغضب الإسم يكفي وكلنا نازلين ايه كلنا لانكن بلا احساس والنصاب ما بقى في شي بهزه إلا نحنا رح نهزكن ” .
وتابعت : ” ما في شي نفع معكن لا نفتح طريق ولا نبطل ننزل عالطريق فرجعت ثورتنا وهالمرة الله ينجيكن منا .. لبنان يثور ” .
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تكتب : ” نحنا رح نهزكن .. وهالمرة الله ينجيكن منا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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