وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم حسن نصر الله ويهدد بتصفيته : ” إذا تحدى إسرائيل فلن يساعده ذلك “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 14 يناير 2020 05:56 مساءً - نشر وزير الخارجية الإسرائيلي ” يسرائيل كاتس ” تغريدة له يوم أمس الإثنين عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” هاجم فيها الأمين العام لحزب الله اللبناني ” حسن نصر الله ” .

وجاء ذلك ردا على الهجوم الذي شنه حسن نصر الله على إسرائيل والتي وصفها بالأداة في يد الولايات المتحدة في الكلمة التي ألقاها يوم الأحد الماضي بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ” قاسم سليماني ” .

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدته مهددا حسن نصر الله بأن إيران لن تنجح بحمايته من التصفية فقال : ” نصر الله لا يتوقف عن مهاجمة نتنياهو وتهديد إسرائيل .. مع تفاقم محنته تزداد غطرسته .. فهو الذي أجبر على النزول في المخبأ طابقا آخر حيال تحذيرات أسياده الإيرانيين من إمكانية تصفيته .. إذا تحدى إسرائيل فلن يساعده ذلك أيضا ” .