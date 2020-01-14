نيشان يدافع عن نانسي عجرم وزوجها: ماذا لو انتهت عملية السرقة بمقتلها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع الإعلامي اللبناني نيشان عن الفنانة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم، في قضية مقتل شاب تسلل لمنزل الفنانة اللبنانية وقتل على يد زوجها.

الإعلامي اللبناني كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “ماذا لو أتى الخبر كالآتي”عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها”! كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟! إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟ مضيفا “الأمّ والأب يحميان أطفالهما بغريزة لا تُقهَر”.

وكان قد تم مؤخرا تسريب وثيقة شخصية منسوبة للشاب السوري محمد الموسى الذي لقى حتفه في فيلا نانسي عجرم، على يد زوجها، طبيب الأسنان، فادي الهاشم رمياً بالرصاص.

Advertisements

الوثيقة انتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي صورة لوثيقة الإقامة المؤقتة للقتيل بلبنان، حيث طبقاً للتوايخ الموجودة، فإن محمد الموسى كان يتواجد في لبنان بصفة غير شرعية، إذ تنتهي صلاحية الوثيقة في 5 سبتمبر الماضي، وبالتالي اعتبرها فانز الفنانة دليلاً على صدق كلام فنانة وزوجها اللذين أكدا أن محمد لم يعمل لديهما، إذ أن نانسي والهاشم لا يمكن أن يقبلا بعمل شاب في منزلهما بشكل غير شرعي.

محمد الموسى كان قد ظهر في فيديو مسرب من التحقيقات، مقتحماً فيلا نانسي والهاشم بغرض السرقة، وبعد أن رفع عليه مسدساً، قرر الهاشم مهاجمته بنفس السلاح دون أن يعلم أن مسدس القتيل غير حقيقياً، حيث أوقع زوج النجمة اللبنانية، الشاب السوري قتيلاً رمياً بالرصاص، خوفاً على حياة بناته الثلاث، بحسب روايته.

نانسي عجرم، شددت على أنها وزوجها لا يعرفان هذا الشاب نافية الأخبار التي نشرت حول كونه يعمل بستاني لديهما، وردت على المنتقدين لما فعله زوجها مؤكدة أنه لو أي شخص مكانه كان سيقوم بنفس الأمر، كما أن زوجها لو سيقوم بنفس الأمر لو كان مقتحم غرفة أبنائه من لحمه ودمه.

تقرير الطب الشرعي، أثبت أن عدد الطلقات التي وجدت في جسد محمد حسن الموسى، هي 18 طلقة، كما كشف عن أماكن الطلقات المتفرقة في جسده وهي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخد الأيسر.