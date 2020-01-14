وسام بريدي يرزق بمولودته الثانية.. شاهد أول صورة لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

رزق الإعلامي اللبناني وسام بريدي بمولودته الثانية من زوجته عارضة الأزياء ريم السعيدي.

وسام نشر صورة لزوجته من المستشفى، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ورحب بقدوم مولودته، التي أطلق عليها اسم “آيا صوفيا”.

الإعلامي اللبناني أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “مرحبا بآيا صوفيا بريدي لعالمنا، يوم 14 يناير 2020”، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره.

ومن جانبها نشرت ريم السعيدي أول صورة تجمعها بمولودته، دون أن تكشف عن وجهها، وعلقت قائلة: “لم تكن رحلة سهلة على الإطلاق ، منذ اليوم الأول ، بدءًا من الغثيان والقيء ثم تقلصات وألم مبكرين ، لكننا فعلنا ذلك معا يا ملاكي الصغير”.

وأضافت: “شكرًا لاختياري أنا ووالدك وسام بريدي لنكون والديك ، آسفة أننا كنا مشغولين مع شقيقتك خلال الـ 38 أسبوع الأخيرة، لكننا نحبك أكثر مما تتخيلي، أنت وأختك سعادتنا وأعدك إني سأحميكي أنتي وأختك في حياتي، وسأكون موجودة من أجلكما عندما تحتاجاني.. مرحبا بك في عائلتنا آيا صوفيا نحن نحبك”.

ريم وجهت رسالة شكر لكل من هنئها، بقولها: “شكرا لكم جميعا على رسائلكم الجميلة، الحمدلله أنا ومولودتي الجديد بخير.. آيا صوفيا ولدت هذا الصباح 14-1-2020 الساعة 2:20 صباحا بتوقيت إيطاليا، وتزن 3.4 كيلوجرام تقريبًا وتبدأ حياتها معنا بقوة”.

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رزق الإعلامي اللبناني وسام بريدي بمولودته الثانية من زوجته عارضة الأزياء ريم السعيدي.

وسام نشر صورة لزوجته من المستشفى، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ورحب بقدوم مولودته، التي أطلق عليها اسم “آيا صوفيا”.

الإعلامي اللبناني أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “مرحبا بآيا صوفيا بريدي لعالمنا، يوم 14 يناير 2020”، وقد تلقى الكثير من تعليقات التهنئة من جمهوره.

ومن جانبها نشرت ريم السعيدي أول صورة تجمعها بمولودته، دون أن تكشف عن وجهها، وعلقت قائلة: “لم تكن رحلة سهلة على الإطلاق ، منذ اليوم الأول ، بدءًا من الغثيان والقيء ثم تقلصات وألم مبكرين ، لكننا فعلنا ذلك معا يا ملاكي الصغير”.

وأضافت: “شكرًا لاختياري أنا ووالدك وسام بريدي لنكون والديك ، آسفة أننا كنا مشغولين مع شقيقتك خلال الـ 38 أسبوع الأخيرة، لكننا نحبك أكثر مما تتخيلي، أنت وأختك سعادتنا وأعدك إني سأحميكي أنتي وأختك في حياتي، وسأكون موجودة من أجلكما عندما تحتاجاني.. مرحبا بك في عائلتنا آيا صوفيا نحن نحبك”.

ريم وجهت رسالة شكر لكل من هنئها، بقولها: “شكرا لكم جميعا على رسائلكم الجميلة، الحمدلله أنا ومولودتي الجديد بخير.. آيا صوفيا ولدت هذا الصباح 14-1-2020 الساعة 2:20 صباحا بتوقيت إيطاليا، وتزن 3.4 كيلوجرام تقريبًا وتبدأ حياتها معنا بقوة”.

وكان الإعلامي اللبناني وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي قد رزقا بمولودتهما الأولى ” بيلا ماريا”، صباح السبت 8 سبتمبر عام 2018، في إحدى المستشفيات الكبرى في إيطاليا.