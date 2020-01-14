دوللي شاهين تستأنف تصوير «عيد جواز»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استأنفت الفنانة والنجمة اللبنانية دوللي شاهين، تصوير فيلمها السينمائى الجديد، والذي يحمل اسم “عيد جواز” فى اللوكيشن الخاص بالعمل، بعد تقديمها لسلسلة من الحفلات الغنائية مؤخراُ .

وكانت دوللي شاهين، قد وقعت عقود بطولة الفيلم بشكل رسمى الشهر الماضى، والذى ينتمى إلى الأعمال الرومانسية ويحمل اسم عيد جواز، والفيلم من إنتاج أيمن زكى، وتأليف السيناريست أسامة فهمى ومن إخراج أحمد فهمى عبد الظاهر، ويشارك فى بطولته إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال عام 2020 وتعود به دوللى إلى جمهور السينما بعد فترة غياب طويلة.

وكان مخرج العمل احمد فهمى عبد الظاهر، قد انتهى من معاينة أماكن التصوير الخاصة بالفيلم بشكل كامل.

وعلى جانب أخر، تجاوزت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين أزمة مرض ابنتها الوحيدة «نور» التي عانت من وعكة صحية منذ أيام، وقررت الترفيه عن نفسها بسهرة مميزة مع أصدقائها.

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دوللي شاركت متابعيها أجواء السهرة بصور ظهرت فيها ترتدي فستان أبيض قصير، متزينة بماكياج صارخ، كما نشرت لقطات خاصة تجمعها بأصدقائها وكان أبرزهم، الفنان المصري خالد الصاوي.

يُذكر أن الفنانة اللبنانية دوللي شاهين انجبت «نور» من زوجها السابق، المخرج باخوس علوان، والذي انفصلت عنه عام 2016، وذلك بعد 7 سنوات زواج.

من ناحية أخرى، تستعد دوللي شاهين لاستقبال العام الجديد في حفل غنائي ضخم تحييه بأحد أكبر فنادق مدينة الإسكندرية يوم 31 ديسمبر الجاري، في الوقت الذي تواصل فيه تصوير فيلمها الجديد «عيد جواز»، من إنتاج إيمن زكى وتأليف السيناريست أسامة فهمى، ومن إخراج أحمد فهمى عبد الظاهر.

«عيد جواز» هو الفيلم الذي تعود به دوللي للسينما بعد 6 سنوات غياب، حيث كان آخر افلامها «تتح» أمام الفنان المصري محمد سعد، وتشارك في بطولة «عيد جواز» أمام إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، وغيرهم.