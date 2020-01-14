هازال كايا في أول نزهة مع مولودها وزوجها بعد الانجاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية هازال كايا في أول نزهة لها بعد الإنجاب مع زوجها الفنان والمخرج علي التاي، ونجلهما «فكرت علي» في منطقة نيشان تاشي.

هازال وزوجها فور ملاحظهما لفلاشات المصورين قاما بإخفاء وجه مولودهما، حتى لا يتمكن المصورون من التقاط صور واضحة لملامحه، وكان لافتاً الوزن الزائد الذي بدت عليه الفنانة الشابة، والطلّة الرياضية البسيطة التي اختارتها.

الصحفيون سألوا هازال عما إذا بدأت في خطة لاستعادة رشاقتها والاهتمام بجمالها بعد الولادة، إلا أن الفنانة الشابة صدمتهم بإجابتها، حيث قالت: «أنا سعيدة للغاية هكذا، غير أمومتي وصحة ابني لا أهتم بأي تفاصيل أخرى الآن».

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يُذكر أن هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية، وقد رُزقا الزوجان بمولوهما الأول نوفمبر الماضي.

هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي شاركت في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.

مسلسل «العشق الممنوع» كان الإنطلاقة الحقيقية لهازال كايا في عالم الفن، حيث حققت من خلاله شهرة واسعة وجماهيرية عريضة، وجسدت فيه شخصية «نهال»، كما ضاعفت شهرتها بعد تألقها في مسلسل «اسميتها فريحة».