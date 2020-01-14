أسما شريف منير تتخلى عن الماكياج وزوجها الفنان يعلق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت المذيعة الشابة والماكيرة أسما شريف منير جمهورها في صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

أسما ظهرت في الصورة بدون ماكياج، وكتبت معلقة: «حجازي صورني الصورة دي وهو سايق عشان قال ايه عاجبه شكلي، ولما بحط ميك أب وببقي عامله مجهود ولا الهوا.. ماشي».

الفنان المصري علق على صورة زوجته وكتب معلقا: «قمر والله»، كما تلقت أسما عدد من تعليقات الجمهور التي أشادت بجمالها.

أسما ظهرت مؤخرا في لوك جديد، وظن عدد من الجمهور أنها خضعت لعملية تجميل، ولكنها نفت ذلك، وأكدت أن شكلها تغير بسبب الماكياج.

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محمود حجازي هو الزوج الثاني لأسما شريف منير، حيث تزوجت من قبل من والد ابنتها، ولكنها انفصلت عنه.

وكانت الإعلامية المصرية أسما شريف منير قد شاركت جمهورها مؤخرا بمقطع فيديو من احتفالها وزوجها الفنان محمود حجازي بالعام الجديد، بحضور عدد من أصدقائهما.

يشار إلى أن أسما، كانت قد شاركت والدها شريف منير، مؤخرًا، في تقديم الموسمين الأول والثاني من ‏برنامج ‏‏”أنا ‏وبنتي”، ‏الذي ناقش في كل حلقة ‏أحد الموضوعات التي تناولت الفرق بين الأجيال، من خلال ‏مجموعة ‏من ‏الضيوف ‏المختلفة.

فيما شارك محمود حجازي، مؤخرًا، في بطولة حكاية “ما تيجي يا مليجي” ضمن أحداث مسلسل “نصيبي وقسمتك 3”، بجانب كلاً من محمد الشرنوبي، دنيا عبد العزيز، هدى المفتي، ومحمد يسري، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.