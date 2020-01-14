رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلاد شقيقها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت المذيعة المصرية رضوى الشربيني بعيد ميلاد شقيقها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

رضوى ظهرت في الصورة برفقة شقيقها، وكتبت معلقة من خلال حسابها: « كل سنة وأنت بابايا وأخويا وصحبي، كل سنة وأنت معايا وحواليا وجنبي».

رضوى الشربيني تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي هنأها في عيد ميلاد زوجها، ولاحظ الشبه الكبير بينها وبين شقيقها.

المذيعة المصرية تقدم برنامج «هي وبس» من خلال برنامج سي بي سي، وتناقش قضايا أسرية وتركز على مشاكل المرأة.

Advertisements

رضوى الشبيني لديها ابنتين، واحتفلت بعيد ميلادهما مؤخرا، وكتبت عبر حسابها: «الفرق ما بينهم ٤ سنين و ٤ ايام...بس نفس الشبه...نفس الملامح...نفس الروح... الكبيره علمتنى الأمومة و الصغيره علمتنى الحياه».

رضوى أضافت: «مش عايزه أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزه أعيش لحد ما احس انى عملت اللى عليه... كل سنه و انتم روحى...كل سنه و انتم حياتى...كل سنه وأنتم معايا».

وكانت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني قد صرحت من قبل أنها كانت تتمنى إنجاب 6 أطفال، لكن حملها كان صعبًا، وتعرضت للإجهاض أكثر من مرة.

الإعلامية المصرية تابعت أن حملها في طفلتها الأولى تمارا تطلب راحة طوال التسعة أشهر، وأجرت محاولات كثيرة من أجل إنجاب طفلتها الثانية تيا، وهو ما اضطرها للحصول على إجازة طويلة من العمل، لافتة إلى أنها بعد ولادتها لطفلتها الثانية بأربعة أشهر انفصلت عن زوجها.