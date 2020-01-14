سيرين عبدالنور تدعم نانسي عجرم في أزمتها وتوجه رسالة لمنتقديها

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، رسالة دعم لمواطنتها الفنانة نانسي عجرم، في أزمتها الأخيرة بعد مقتل شاب تسلل لمنزلها على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم.

سيرين عبدالنور، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “كلنا حدك نانسي وكلنا منحبك وكلنا منعرف شو انتي... انتي نجمة عربية منفتخر فيها الله يحميكي من كل سوء والله يسامح كل إنسان حط على ضميره يجرح ويظلم بأقواله ومش بس هيك وصلت انو يهددو يا رب تنجينا من هالشر كله ... بحبك من كل قلبي”.

يذكر أن شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة وكان يرغب في دخول غرفة بناتها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تعامل معه بحسم، وبعد أن أطلق عليه الرصاص قرر أن يواجهه بنفس السلاح وقام بقتله.

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وتم توقيف فادي الهاشم، لمدة 48 ساعة لحين انتهاء التحقيقات معه، وتم الإفراج عنه بضمان محل إقامته ومنعه من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه.

وأكدت نانسي عجرم، أنها وزوجها لا يعرفان هذا الشاب نافية الأخبار التي نشرت حول كونه يعمل بستاني لديهما، وردت على المنتقدين لما فعله زوجها مؤكدة أنه لو أي شخص مكانه كان سيقوم بنفس الأمر، كما أن زوجها لو سيقوم بنفس الأمر لو كان مقتحم غرفة أبنائه من لحمه ودمه.

ونشرت العديد من الفيديوهات للحظة تسلل السارق لمنزل نانسي، وارتدائها قناعًا لإخفاء ملامح وجهه.