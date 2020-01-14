فيفي عبده «تزغط البط».. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، شاركت الفنانة المصرية فيفي عبده جمهورها في فيديو طريف.

فيفي ظهرت في الفيديو وهي في كامل أناقتها، وتضع ماكياج، بينما تحمل بطة لونها أبيض على ساقيها وتقوم «بتزغيطها»، وهي متخوفة منها.

الفيديو يبدو أنه من الاستعدادات لجلسة تصوير جديدة للفنانة والراقصة المصرية، وحازت اللقطة على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي أمطرعا بعدد من التعليقات وأصدقائها الفنانين ومنهم لطيفة، فريال يوسف، وغادة عبدالرازق.

الفنانة المصرية تعرضت لأزمة نفسية في نهاية العام الماضي بعد وفاة شقيقتها إثر تعرضها لأزمة صحية شديدة.

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وكشفت فيفي عبده، سر عدم إقامتها عزاء لشقيقتها قائلة: «مقدرتش أعمل عزاء لأختي لأنني لست في حالة تسمح لي بالوقوف لأخذ العزاء، وأهلي عملوا لها العزاء في بلدنا في نفس اليوم، وأنا كنت موجودة لحد الترب، لأني كانت نفسيتي تعبانة جدًا لإن شهرين متواصلين كان صعب جدًا أشوف أختي وهي بتودع الدنيا وربنا يشفي كل مريض ويصبر كل مبتلئ، والحمد لله ربنا أخد وديعته».

فيفي أعلنت منذ شهور عودتها للرقص مرة أخرى، وبدأت في إحياء حفلات راقصة، حيث اكدت أنها مازالت قادرة على العطاء وتشعر أن السن ليس له علاقة بالرقص.

وكان أخر أعمال الفنانة فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة حورية فرغلي، و حازم سمير، و سامح الصريطي، و سناء شافع، و ميار الغيطي، ومن تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.