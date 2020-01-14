مايا دياب أكثر تحرراً وانطلاقاً على الموتوسيكل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير جديدة ومختلفة على الموتوسيكل، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات مميزة منها.

مايا ظهرت في الصور بـ«لوك» متحرر وجرئ، كشف كامل ساقها، مسدلة شعرها على كتفيها بشكل زادها جاذبية وأنوثة، كما حرصت الفنانة على ابراز قوتها وتحررها بما يخدم فكرة الجلسة، بالتركيز على ماكياج العين، وهي اللقطات التي اثارت اعجاب فانز النجمة اللبنانية.

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ذكر أن مايا دياب شاركت مؤخراً في مسرحية «لوكاندة الأوباش» التي عُرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي، ويشارك مايا بطولتها، ماجد المصري، وإيمان العاصي، وحسن الرداد، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير.

أغنية «ربع ساعة» كانت آخر ما طرحته مايا، وهي باللهجة المصرية، وتنتمي إلى اللون الشعبي الراقص، وهي من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريكا وتوزيع أنور عمر.

النجمة اللبنانية كانت قد فاجأت متابعيها عبر تطبيق انستجرام، ومسحت كل صورها مع دخول العام الجديد، مع نشر صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، ظهرت فيها مرتدية «بالطو» أبيض مع جوارب سوداء شفافة، كما ارتدت نعال أبيض ذو كعب عالي، ولملت شعرها بتسريحة عفوية، وهي الطلّة المثيرة التي اختارت أن تبدأ بها الفنانة عام 2020، وارفقت الصور بتعليق كتبت فيه: «الوقت ليس متأخراً لبدايات جديدة».