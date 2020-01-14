- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هازال كايا تعلق على انتقادات زيادة وزنها بأول ظهور لها بعد الولادة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
هازال كايا
علقت الفنانه التركيه هازال كايا على انتقادات زيادة وزنها بعد الولادة، وذلك في أول ظهور علني لها برفقة زوجها علي أتاي وابنها الوحيد فكرت علي بعد حوالي شهر من إنجابها.
وأطلت هازال كايا خلال تجولها برفقة زوجها وابنها بوزن زائد إلى حدٍ ما، لتعلق على هجوم المصورين عليها بقولها: "أتمنى أنكم لم تلتقطوا صوراً لابني.. نحن في أحسن حاله ومزاجنا في محله".
ورداً على سؤال حول إذا ما كانت تشعر بالقلق بسبب زيادة وزنها، ردت النجمة التركية بأنها لا تهتم لهذا الأمر، بل كل ما يشغلها أن يكون طفلها بصحة جيدة.
وكانت هازال كايا قد استقبلت مولودها أواخر شهر نوفمبر الماضي في إحدى مستشفيات اسطنبول، حيث زف زوجها الممثل علي آتاي الخبر للجمهور من خلال من داخل غرفة الولادة جمعته بزوجته وطفلهما في لقطة عائلية دافئة.
وكانت هازال كايا قد احتفلت بزفافها إلى علي أتاي خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بعد خمس سنوات كاملة من المواعدة، علماً بأن خبر زواج النجمة التركية قد أصاب بعض محبيها بدهشة، نظراً لأن فارق العمر بينهما كبير، حيث يكبرها زوجها بنحو 14 عاماً.
كانت هذه تفاصيل خبر هازال كايا تعلق على انتقادات زيادة وزنها بأول ظهور لها بعد الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.