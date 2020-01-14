هازال كايا تعلق على انتقادات زيادة وزنها بأول ظهور لها بعد الولادة

الثلاثاء 14 يناير 2020

هازال كايا

علقت الفنانه التركيه هازال كايا على انتقادات زيادة وزنها بعد الولادة، وذلك في أول ظهور علني لها برفقة زوجها علي أتاي وابنها الوحيد فكرت علي بعد حوالي شهر من إنجابها.



وأطلت هازال كايا خلال تجولها برفقة زوجها وابنها بوزن زائد إلى حدٍ ما، لتعلق على هجوم المصورين عليها بقولها: "أتمنى أنكم لم تلتقطوا صوراً لابني.. نحن في أحسن حاله ومزاجنا في محله".

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ورداً على سؤال حول إذا ما كانت تشعر بالقلق بسبب زيادة وزنها، ردت النجمة التركية بأنها لا تهتم لهذا الأمر، بل كل ما يشغلها أن يكون طفلها بصحة جيدة.

وكانت هازال كايا قد استقبلت مولودها أواخر شهر نوفمبر الماضي في إحدى مستشفيات اسطنبول، حيث زف زوجها الممثل علي آتاي الخبر للجمهور من خلال من داخل غرفة الولادة جمعته بزوجته وطفلهما في لقطة عائلية دافئة.

وكانت هازال كايا قد احتفلت بزفافها إلى علي أتاي خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بعد خمس سنوات كاملة من المواعدة، علماً بأن خبر زواج النجمة التركية قد أصاب بعض محبيها بدهشة، نظراً لأن فارق العمر بينهما كبير، حيث يكبرها زوجها بنحو 14 عاماً.