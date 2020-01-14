فن ومشاهير

هازال كايا تعلق على انتقادات زيادة وزنها بأول ظهور لها بعد الولادة

0 نشر
رباب 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هازال كايا تعلق على انتقادات زيادة وزنها بأول ظهور لها بعد الولادة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020

هازال كايا

علقت الفنانه التركيه هازال كايا على انتقادات زيادة وزنها بعد الولادة، وذلك في أول ظهور علني لها برفقة زوجها علي أتاي وابنها الوحيد فكرت علي بعد حوالي شهر من إنجابها.

وأطلت هازال كايا خلال تجولها برفقة زوجها وابنها بوزن زائد إلى حدٍ ما، لتعلق على هجوم المصورين عليها بقولها: "أتمنى أنكم لم تلتقطوا صوراً لابني.. نحن في أحسن حاله ومزاجنا في محله".

 

Advertisements

ورداً على سؤال حول إذا ما كانت تشعر بالقلق بسبب زيادة وزنها، ردت النجمة التركية بأنها لا تهتم لهذا الأمر، بل كل ما يشغلها أن يكون طفلها بصحة جيدة.

 

وكانت هازال كايا قد استقبلت مولودها أواخر شهر نوفمبر الماضي في إحدى مستشفيات اسطنبول، حيث زف زوجها الممثل علي آتاي الخبر للجمهور من خلال من داخل غرفة الولادة جمعته بزوجته وطفلهما في لقطة عائلية دافئة.

 

وكانت هازال كايا قد احتفلت بزفافها إلى علي أتاي خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بعد خمس سنوات كاملة من المواعدة، علماً بأن خبر زواج النجمة التركية قد أصاب بعض محبيها بدهشة، نظراً لأن فارق العمر بينهما كبير، حيث يكبرها زوجها بنحو 14 عاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هازال كايا تعلق على انتقادات زيادة وزنها بأول ظهور لها بعد الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا