والد دنيا بطمة وزوجها محمد الترك يعلقان على تطورات قضيتها المؤسفة

الثلاثاء 14 يناير 2020

دنيا بطمة

تحدث والد دنيا بطمة وزوجها محمد الترك عن تطورات أزمتها التي ازدادت صعوبة مؤخراً بعد قرار منعها من السفر ومضاعفة غرامة إخلاء سبيلها وشقيقتها ابتسام في الدعوى المشهورة إعلامياً باسم قضية حساب انستقرام "حمزة مون بيبي" الذي دأب على ابتزاز مشاهير المغرب بعد اتهام النجمة المغربية وأختها رسمياً بإدارته.



في البداية، هاجم والد دنيا بطمة من ينتقدون ابنته ويروجون عنها الأكاذيب والأخبار المغلوطة، مؤكداً أن ابنته تتعرض لحملة شتم وسب وهجوم عنيفة من أشخاص لا يعرفوها ولم يسبق لهم الاحتكاك بها، مطالباً هؤلاء بعدم الخوض عنها عبر السوشيال ميديا بهذه الكلمات الحادة.

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أما محمد الترك زوج دنيا بطمة، فقد كشف من خلال مقطع فيديو أن ما قيل عن منعها من السفر هو مجرد تقارير كاذبة، حيث قال: "بأكدلكم إن دنيا موجودة.. لا في تحقيق، ولا ابتسام موجودة في تحقيق.. ولا اسمهم في أي تحقيق.. ولا عليهم أي كلام أو ممنوعين.. ما في أي من هذا الكلام كلياته".

كلمات محمد الترك تناقض تماماً ما نشرته الصحف المغربية حول قرار المحكمة الاستئنافية بسحب جواز سفر دنيا بطمة لتأكيد منعها من مغادرة المغرب حتى انتهاء التحقيقات في قضية ابتزاز وفضح المشاهير من خلال حساب "حمزة مون بيبي" عبر "انستقرام"، كما تم مضاعفة كفالة إخلاء سبيلها لتصل إلى 500 ألف درهم مغربي بدلاً من 400، كما تم مضاعفة كفالة شقيقتها ابتسام لتصل إلى 300 ألف ددرهم بدلاً من 100 ألف درهم فقط.

وكشفت وسائل إعلام مغربية مؤخراً أن دنيا بطمة أصيبت بانهيار عصبي بعد القرارات الأخيرة للمحكمة لكنها رفضت تماماً الذهاب إلى المستشفى مما دفع زوجها لاستقدام طبيب معالج إلى المنزل، ونفت الأخيرة الموضوع بإحيائها حفل غنائي في طنجة منذ أيام قليلة.