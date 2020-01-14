طرح تريلر ثانٍ لفيلم سكارليت جوهانسون "بلاك ويدو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ استوديو مارفل السينمائي عام 2020 بالإعلان عن واحد من أكثر الأفلام المنتظرة، وهو Black Widow (بلاك ويدو).

ووفقًا لموقع "هاي يو جايز" البريطاني، طرح عالم مارفل السينمائي شريطاً تشويقياً ثانياً (تريلر) للفيلم المبني على أحداث سلسلة "أفنجرز"، التي أسدل على أحداثها الستار في عام 2019.

وتُسجل مارفل بهذا الفيلم بداية المرحلة الرابعة من تاريخها، والتي تتضمن أكثر من فيلم من بينها الجزء الثاني من سلسلة أفلام "دكتور سترينج".

"بلاك ويدو"، من إخراج كيت شورتلاند، وبطولة سكارليت جوهانسون، رايتشل ويز، ديفيد هاربر، وفلورينسا بف، ومن المتوقع أن يُطرح في السينمات في مايو/أيار.



