إنفوجراف.. 5 مرشحين للأوسكار في فئة "الإخراج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الأكاديمية الأمريكية للفنون السينمائية عن قائمة المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في دورتها الـ92 التي تقام في شهر فبراير/شباط المقبل في هوليوود.

وتصدر فيلم الجوكر قائمة الأفلام الأكثر ترشيحا في مختلف الفئات المتنافس عليها تلاه "the Irishman"، و"once up on a time" و"1917".

وأعلنت الأكاديمية أن المرشحين لجائزة الأوسكار من فئة أفضل مخرج هم مارتن سكورسيزي وتود فيليبس وكوينتن تارانتينو وسام مينديس وبونج جون هو.

الإنفوجراف التالي يبرز المرشحين للأوسكار في فئة أفضل مخرج وأفلامهم..