فيلم "Morbius".. جاريد ليتو مصاص دماء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت ستديوهات سوني بيكتشرز انترتينمنت الأمريكية أول فيديو تشويقي لفيلم مارفل المنتظر Morbius.

والفيلم من إخراج دانيال إسبينوزا وتأليف روي توماس وغيل كين، وبطولة كل من جاريد ليتو في دور "موربيوس" ومات سميث في دور (Loxias Crown‬‎) وأدريا أرخونا في دور (مارتين بانكروفت) وتيريس جيبسون في دور (سيمون ستراود).

ويدور الفيلم عن عالم الكيمياء الحيوية مايكل موربيوس (جاريد ليتو) الذي يحاول علاج نفسه من مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد ليتحول إلى مصاص دماء خارق.

ومن المقرر عرض الفيلم في المسارح العالمية بدءا من 30 يوليو المقبل.



