خاص- تساؤلات عديدة بعد اعلان لايف ستايلز ستوديوز

يوماً بعد يوم، تبرهن “لايف ستايلز ستوديوز” أنها شركة انتاج رائدة تبحث بشكل دائم عن افكار جديدة ذات محتوى فني راقٍ يليق بإسم الشركة وبالفنانين المنضويين تحت رايتها، حيث تسعى الشركة في البحث عن مواهب واعدة وموهوبة في الوقت نفسه لتقديم اعمال كاملة تجمع بين جمال الصوت والصورة في آن.

ويبدو ان الشركة تتحضر للكشف عن مفاجآت عديدة وذلك بعدما اثارت التساؤلات والدهشة بالاعلان الذي نُشر عبر حساباتها على الانترنت وجاء فيه “مفاجآت جديدة 12 اغنية بلهجات عربية منوعة قريباً.”

وقد علم موقع الخليج 365 ان صاحب شركة لايف ستايلز ستوديوز فهد الزاهد يشرف شخصياً على الأعمال الرائعة، وقام بعدة لقاءات جمعته مع فنانين وملحنين حيث يتم التحضير لأغنيات بلهجات جزائرية، مصرية، لبنانية، سعودية وغيرها. وهو يستمع شخصياً الى “ديموهات” أي Demo والعمل جار على قدم وساق على 12 مشروعاً وكل اغنية مختلفة عن الاخرى.

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وعلمنا ايضاً ان الزاهد يتوجه من “كان” الى لندن للقاء الشاعر والملحن محمد رفاعي والنجم محمد فؤاد الذي يتمتع بجماهيرية كبيرة وصوت مميز.

باختصار، فريق عمل لا يكل ولا يمل، اجتماعات، لقاءات، تحضيرات لأعمال جديدة قيد التصوير او صورت كأغنية الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي في بيروت، أو تسجيل اغنية للفنانة المغربية هند سداسي في دبي، بالاضافة الى أغنيات سيُعلن عنها قريباً.

نذكر أن شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، كان لها حضورها القوي في عام 2019 حيث شهدت على إصدار 18 عملاً مميزاً. (لقراءة الخبر: خاص- لايف ستايلز ستوديوز وحصاد عام 2019: سنة حافلة بالأعمال الناجحة)