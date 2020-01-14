ريان جيلر يتعرض لجلطة قلبية وشلل في الوجه.. ومتابعون يشككون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر أحد الحسابات المعنية بأخبار المشاهير مقطع فيديو لنجم السوشال ميديا ريان جيلر، معلنا عن تعرضه لجلطة قلبية تسببت بإصابته بشلل نصفي مؤقت في وجهه.

ويظهر ريان في الفيديو على سرير أحد المستشفيات، وفي مقطع آخر يظهر على سرير منزله وصوت شخص يكشف عن مرضه بسبب الإرهاق والتوتر وذهابه للمستشفى بشكل مستمر.

وأثار الخبر ردود فعل واسعة ومتضاربة، ففي الوقت الذي أبدى الكثيرون حزنهم لهذا الخبر وتمنيهم الشفاء للشاب الصغير مع صدمتهم بسبب إصابته بجلطة في هذا العمر الصغير وتعرضه للشلل في وجهه، فيما قال آخرون إن حالة الشلل المؤقت للوجه يتم العلاج منها وتصيب الكثير من الأشخاص، إلا أن موضوع إصابته بجلطة قلبية هو المريب والغريب.

وأكد البعض أن ريان اعتاد إثارة الجدل حوله بين فترة وأخرى من أجل تصدر أخبار السوشال ميديا والمواقع الإخبارية، وأنه ظهر في الفيديو الثاني وإلى جانبه بعض الحلويات من شيبس وأشياء أخرى؛ ما يرجح أنه يحاول لفت الأنظار ليس أكثر، لا سيما أن جيلر اشتهر بعد ادعائه بأنه ابن الإعلامية السعودية لجين عمران، وأنها تتبرأ منه ولا تعترف به؛ ما أثار جدلا واسعا حينها وتسبب بشهرته بشكل أكبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصت عمران على نفي هذه الأخبار أكثر من مرة وسط إصراره بشكل كبير.

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ومن المعروف عن جيلر كثرة الأخبار المثيرة للجدل حوله؛ إذ انتشرت إشاعة عن علاقة تربطه بالفنانة البحرينية الشابة حلا الترك ابنة المنتج البحريني محمد الترك والتي نفتها الأخيرة بشكل قاطع.

كما حرص جيلر مؤخرا على الظهور لأكثر من مرة إلى جانب شقيقة الفنانة المغربية دنيا بطمة الكبرى، وذلك بعد الضجة الكبيرة المثارة حول الفنانة المغربية بعد الاتهامات التي تواجهها بسبب شكوك حول صلتها بحساب حمزة مون بيبي على إنستغرام، وظهر في العديد من هذه الفيديوهات بطريقة كشفت عن علاقة قوية تجمعهما.

وحتى اللحظة لم يؤكد أحد من المقربين من جيلر هذه الأخبار أو ينفيها، وبقيت مثار شكوك بالرغم من ظهوره على سرير الشفاء من داخل أحد المستشفيات.