استدعاء متحول بقضية "حمزة مون بيبي".. وهذا ما قاله عن دنيا بطمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استدعت الشرطة المغربية متحولا جنسيا يدعى نوفل بن موسى الملقب بـ"صوفيا طالوني" للتحقيق معه بعد ورود اسمه على قائمة المشتبه بهم في التورط بتهم التشهير بنجوم ومشاهير مغاربة وعرب في القضية المعروفة إعلاميا بعصابة "حمزة مون بيبي".

وأوردت قناة "شوف تي في" المغربية عبر حسابها على موقع الفيديوهات "اليوتيوب" في متابعتها للتوقيف والتحقيق مع صوفيا طالوني، أن الأجهزة الأمنية المتابعة للقضية ورد إليها مقاطع فيديو للمتحول جنسيا "نوفل" ظهر فيها مع مصممة الأزياء المغربية عيشة عياش المتورطة في القضية ذاتها والتي صدر بحقها مذكرة توقيف أمس وتم استدعاؤها من الإمارات كونها مقيمة هناك.

وكشفت القناة أن المتابعة للمتحول جنسيا أثبتت نشره مقاطع فيديو مثيرة للصدمة عبر حسابه والتي كان من بينها طبيعة عمله في تركيا وفيديو مثير مع عيشة عياش أشارا فيه بالسخرية من صاحب حساب معهما دون أن يكشفا عن هويته.

وفور التحقيقات التي تابعتها القناة قالت طالوني في أول تصريحاته أنه تم استدعاؤه لسماع إفادته فيما نسب إليه حول علاقته بقضية حمزة مون بيبي مردفا: "ناس تتهمني إني مع هذا الحساب".

وأردفت صوفيا طالوني أن المسؤولين عن التحقيقات وجهوا لها سؤالا حول العلاقة التي تربطها بحساب "حمزة مون بيبي"، والتي نفت من خلالها علاقته به منوهة أنه كان يأتي إلى حساباتها المرفقة بهاتفها "إشعارات" من الحساب المذكور بحكم عملها في تركيا.

وعن علاقتها بالفنانة المغربية دنيا بطمة والتي ورد اسمها بالقضية قالت: "لا أعرف عنها شيء سوى أنها دنيا بطمة الفنانة فقط وما بعرف الحكاية وراء الكواليس"، مبينة أنها سئلت في التحقيقات عن علاقتها باثنين من المتورطين فقط وهم عيشة عياش وإعلامي لم تتذكر اسمه.

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وأكدت أن الشارع المغربي لا يتقبل تحولها جنسيا ولكن هذا لا يهمها، مبينة أن من يهمها فقط عائلتها بعدما رفضت عائلة والدها هذا التحول، مختتمة: "ما ندمت على التحول ولكني اتمنيت إني كنت بغيت راجل".

وقبل ساعات أصدرت السلطات الأمنية المغربية مذكرة دولية لإلقاء القبض على مصممة أزياء مغربية مقيمة في الإمارات وتدعى عيشة عياش، ووفقا لمواقع محلية في دولة المغرب قالت إن السلطات اشتبهت بتورطها مع عصابة "حمزة مون بيبي"، في التشهير بالفنانين والابتزاز والمتاجرة بالبشر.

ويشغل ملف قضية "حمزة مون بيبي" الرأي العام المغربي خاصة والعربي عامة، في ظل استمرار التحقيقات وعدم إصدار أي أحكام على المتورطين حتى الآن، ويجري التحقيق في هذه القضية مع بعض المتورطين وهم في حالة اعتقال منهم سكينة غلامور، ومراسل موقع إليكتروني وشرطي وشخص آخر شهير بمول الفيراري، وآخرون يتم التحقيق معهم في حالة سراح منهم المطربة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بعد دفعهما كفالة مالية.

فيما أكدت مواقع محلية أن المحكمة الابتدائية في مراكش قررت الاثنين، تأجيل محاكمة "الهاكر" المتورط في القضية حتى الثلاثاء المقبل الـ 21 من يناير بغرض استدعاء الضحايا و الشهود، والمتورط المذكور هو طالب من مدينة أغادير جنوب المغرب ويحاكم في حالة اعتقال بالعديد من التهم بينها توزيع ادعاءت كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.