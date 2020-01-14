مسدس زوج نانسي عجرم يشغل المتابعين بسبب مواصفاته.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ينشغل الجمهور ووسائل الإعلام حاليا بقضية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم منذ أكثر من أسبوع، بعدما قام الأخير بقتل الشاب محمد الموسى إثر تسلله إلى المنزل بداعي السرقة.

ومع تداول مقاطع الفيديو المتعلقة بالقضية واستمرار التحقيقات فيها وسط روايات متعددة، لكن ذلك لم يمنع أيضا بعض المتابعين من التركيز على نوعية المسدس الذي استخدمه فادي الهاشم في التصدي للشاب محمد الموسى، والذي أطلق من خلاله 18 رصاصة على جسد الأخير فأردته قتيلا على الفور.

وبالحديث عن نوعية المسدس فإنه يسمى "غلوك" ألماني ونمساوي الصنع، ويحظى بسمعة جيدة لدى الأجهزة الأمنية والمهتمين بالأسلحة نظرا لخفة زونه وسهولة استخدامه، ودقته العالية.

كما أصبح "غلوك" من أكثر المسدسات استخداما عند رجال القانون، والشرطة، ويتميز بمخزن ذخيرة سعته 17 طلقة، ويمكن أن تزيد لـتصل إلى 19 أو 24 أو 31، أو 33، ويمكن استخدام مخازن ذخيرة تصل سعتها لـ40 طلقة.

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وذكر موقع "غلوك" النمساوي المتخصص بأن المسدس يبلغ طوله الكلي 20.4 سم، بينما يصل طول "أجزاء الحركة" 18.6 سم، وعرض المقبض 3.2 سم، وكذلك عرض "أجزاء الحركة" 2.55 سم.

أما ارتفاع المسدس بمخزن الذخيرة فيصل إلى 13.5 سم، و16.5 سم المسافة بين بداية ونهاية نظام التنشين، فيما تصل المسافة بين مقدمة الزناد ونهاية المقبض 7.2 سم، ويستخدم المسدس طلقات عيار (19*9مم).

وأوضح موقع "غلوك" النمساوي أن طول بسطانة المسدس (الماسورة) 11.4 مم، فيما يصل وزن المسدس بدون طلقات إلى 625 غراما، وبمخزن ذخيرة ممتلئ 915 غراما، إضافة إلى ذلك فإنه يمتلك نظام تأمين ثلاثيا يجعله واحدا من أكثر المسدسات أمنا في العالم.

ويترقب الجمهور حاليا نتائج التحقيقات في القضية، وسط انقسامهم ما بين مؤيد لتصرف زوج نانسي عجرم فادي الهاشم تجاه الشاب وقتله، وما بين مُعارض بسبب وجود لغز في الحادثة لم يتم التعرف إليها أو تسريبها حتى الآن، إضافة إلى تصريحات والد القتيل وزوجته اللذين يرفضان تسليم جثمانه حتى تظهر الحقيقة كاملة، وستكون الأيام المقبلة كفيلة لكشف مزيد من التفاصيل في ظل التسريبات والتطورات التي تظهر بين الحين والآخر.