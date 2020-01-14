ياسمين علي تحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي 7 شباط

القاهرة - لايف ستايل
تستعد المطربة ياسمين علي لإحياء حفل غنائي يوم 7 فبراير المقبل على خشبة مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.
وطرحت تذاكر الحفل على 3 فئات أولى بملبغ 147 جنيها، والثانية بمبلغ 107 جنيها، والثالثة بمبلغ 77 جنيها، ومن المقرر أن تقدم ياسمين خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها ومنها: «يا بتاع الورد، وفرصة تتغير، ونقابل ناس، وحب زمان، واتفائلوا بالخير»، وغيرها من الأغنيات التراثية لزمن الفن الجميل.
وطرحت ياسمين مؤخرًا فيديو كليب “فرصة تتغير”، والأغنية من كلمات رمزي بشارة، ألحان يوحنا فيكتور، توزيع روميو، والكليب إخراج يوسف رفعت.
ومن ناحية أخرى، حصلت ياسمين علي على جائزة أفضل صوت مطربة صاعدة من حفل تسلم جوائز الشرق الأوسط “ميما” للموسيقى.
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