جورج وسوف يحيي حفلًا غنائيًا في قطر 10شباط

يستعد الفنان جورج وسوف لإحياء حفلًا غنائيًا، يوم 10 يناير الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في العاصمة القطرية "الدوحة".
ونشر وسوف "بوستر" دعائيًا للحفل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "للمرّة الأولى في قطر، حفلة استثنائية للفنان جورج وسوف بانتظاركم في فندق لا سيجال، الدوحة في 10 فبراير 2020".
وأحيا الفنان جورج وسوف حفلًا غنائيًا يوم 25 ديسمبر الماضي، في مدينة اللاذقية في سوريا، احتفالا برأس السنة.
يذكر أن الفنان جورج وسوف طرح مؤخرًا عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام".
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