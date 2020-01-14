أصالة تكشف سبب بكائها في أحدث كليباتها "شامخ"

كشفت الفنانة أصالة نصري عن حقيقة بكائها في كليبها الجديد "شامخ"، الذي طرحته الخميس الماضي وتخطى الـ2 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

وقالت أصالة، أثناء لقائها في برنامج "Mbc trending" :"أنا عموما بعز الدموع وبعز المشاعر، لاني ببكي كتير وبضحك كتير، فابكيت كتير".

كما كشفت مخرجة الكليب نهال نبيل عن بكاء أصالة في الأغنية قائلة: "أصالة بكت فعلا من قلبها في الكليب، وأنا كنت بعيط وأنا بتفرج، وأنا بعمل مونتاج الأغنية وعارفاها ولكن فعلا بكيت".

وأعلنت أصالة قبل أيام خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد عدة أشهر من الشائعات التي لاحقتهما. وكتبت على حسابها بانستجرام: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي.

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كما نشر طارق العريان صورة جمعته بأصالة عبر "إنستجرام" قال فيها: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".

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