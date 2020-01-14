تامر حسني يحضر العرض الخاص لـ"الفلوس" في جدة

احتفل الفنان تامر حسني مع جمهوره السعودي، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الفلوس" في جدة بالمملكة العربية السعودية.
ونشرت الصفحة الرسمية لإحدى السينمات بمدينة جدة، صورًا تجمع الفنان تامر حسني بجمهوره، الذي حرص على التقاط بعض الصور التذكارية معه.
فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، زينة، محمد سلام، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق.
ومن ناحية أخرى أحيا الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا في جدة، بحضور الآلاف من الجمهور السعودي.
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