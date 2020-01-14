رامي جمال يكشف تفاصيل تعاونه مع زوجته و تامر حسني في ألبومه الجديد

كشف الفنان رامي جمال، عن مفاجأته لجمهوره في ألبومه الجديد المفترض طرحه بنهاية الشهر الحالي.وقال "رامي: إن الألبوم "يضم أغنيتين كديو غنائي، إحداهما مع زوجتي ناريمان، والآخرى مع الفنان تامر حسني، ويتم طرح الألبوم خلال شهر يناير".

وأكد رامي، على ثقته في أن الألبوم سينال رضا جمهوره وسيليق بفريق عمل الألبوم والذي وصفهم "بالأساتذة" حيث بذل جهد كبير جدًا مع كل فريق العمل وشركة الإنتاج، ليخرُج الألبوم بكل تفاصيله بشكل يليق بجمهوره.

وعن الحفل الغنائي الذي جمعه منذ أسابيع قليلة بالفنان تامر حسني، قال رامي:" هذا الحفل يعتبر الأول لي في القاهرة "

كحفل"مُباع" وسعيد جدًا بالحفل وبالجمهور، وبمشاركتي لنجم كبير بمثابة أخ وصديق فعلًا بحبه".

وبحترمه جدًا

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يذكر أن عنوان الديو الذي يجمعه بزوجته ناريمان،"مش ملاحظ حاجة" من كلمات الشاعر احمد المالكي، وألحان رامي جمال، والأغنية التي تجمعه بتامر حسني، في الألبوم هى أغنية"دايب" بشكل موسيقي جديد ومن كلمات الشاعر محمد عاطف، وألحان رامي جمال.

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