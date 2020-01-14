كارول سماحة تدافع عن نانسي عجرم

حرصت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، على دعم مواطنتها الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، بسبب ما أسمته "حملة التشويه" التي يتعرضان لها.

وكتبت "كارول" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كل الدعم للفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، بوجه حملة التشويه اللي عم يتعرضولها، والإفتراء والكذب والابتزاز العلني".

وتابعت: "كتير بتأسف وبحزن على التصريحات العنصرية اللي قرأناها وسمعناها علنية كانت أو مبطنة، بس العدالة رح تاخد مجراها، الله كبير".

وكان أحد الملثمين قد اقتحم منزل الفنانة نانسي عجرم بمنطقة نيو سهيلة بمحافظة جبل لبنان، ما أدى لإطلاق النار عليه من قبل زوجها دكتور فادي الهاشم، وبعدها انتشرت أقاويل عن وجود صلة بين القتيل وبين عائلة نانسي، وهو ما نفته الأخيرة، واشتعلت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار عن "فبركة" مقطع الفيديو الذي يظهر فيه لحظة اقتحام الفيلا، وعن وجود شخص آخر أطلق الرصاص على "القتيل".

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