نسرين طافش بإطلالة صيفية جذابة في أسوان

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جديدة لها أثناء تواجدها في أسوان.

وظهرت نسرين طافش بإطلالة صيفية جذابة، مرتدية جلباب قصير من اللون الأبيض مزخرف بعدد من المنقوشات الملونة، واعتمدت شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج بسيط أبرز جمال ملامحها، وعلقت عليها قائلة: "ختم النمر.. قريبًا".

وينتمي «ختم النمر» للأعمال الطويلة المكونة من 45 حلقة، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي، حول عدد من الخطوط الدرامية في دائرة الأكشن والرومانسية والدراما الاجتماعية، حول العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع، وهو عمل موجه في الأساس للأسرة العربية والمصرية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، منهم: أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، إسلام جمال، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدي الشامي، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمري، حسنة، وأمير صلاح الدين، وآخرون.

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