أصالة تؤكد أنه لا يوجد لديها مشكلة في التقليد وأن خسارة وزنها "دايت إلهي"

قالت الفنانة السورية أصالة نصري إنها لا يوجد لديها أي مشكلة في مسألة تقليدها لأداء أحد في أي كليب غنائي لها، وذلك في معرض ردها على الاتهامات التي لاحقتها بشأن تشابه أداء كليبها الأخير "شامخ" مع نفس أداء مغنية البوب الأمريكية بيلي إيليش.

وأوضحت أصالة في تصريحات تلفزيونية أنها ظهرت بشكل أكثر جرأة في الأداء التمثيلي لكليب "شامخ" عن أي كليب آخر جسدته، لافتًة إلى أن هذا الأداء ساهم بشكل كبير في نجاح الأغنية ووصولها للجمهور بشكل أسرع، واستطاعت أن تحصد الكثير من نسب المشاهدة في وقت قياسي.

واستطردت الفنانة السورية: "مو مشكلة في التشابه وإذا في تشابه بين الكليب وغيره فهل هذا بيضايقكم، لو في تشابه بيضايق ولا مو بيضايق؟ من وجهة نظري مو بيضايق".

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وعن بكائها في الكليب قالت إنه بكاء حقيقي، لافتًة إلى أنها امرأة تحمل الكثير من المشاعر والأحاسيس وتعطي كل شيء حقه، موضحًة أن ألبومها الجديد لم يتحدد موعد طرحه بعد ولكن سيكون جميع أغانيه بلهجة خليجية.

وعن إطلالتها في حفلها بمصر والذي أقيم داخل إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديد في القاهرة وسط حضور جماهيري ضخم والتي غيرت فيها لون شعرها وظهرت بخسارة وزن ملحوظ قالت: "ضعفانة ياااه دايت إلهي".

وفي أول ظهور للفنانة أصالة بعد الطلاق رافقها ابنها "خالد" لمسرح الحفل وأمسك بيدها للصعود وتقديمها للجمهور، وسط حالة من التصفيق وهتافات الجمهور الذي أبدى إعجابه بتلك اللقطة المتميزة وكأنه يوجه رسالة قوية بأن أبناءها بجوارها ولن يتركونها.

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وجاءت إطلالة أصالة في الحفل الذي نظمته إحدى المؤسسات مكافحة السرطان وهو حفل خيري يذهب ريعه للمعانين من المرض، بفستان حمل الكثير من البهجة وكان لونه "بينك" إذْ أثنى عليه الكثيرين إضافة إلى ما اعتمدته من اكسسوارات في يدها وشعرها الانسيابي الذي تناسب مع الإطلالة.

وبدت أصالة أكثر ارتياحية في غنائها وتعاملها مع الجمهور حيث ضحكت وحملت معها البهجة في الكثير من أغانيها كما أطربت جمهورها بمجموعة من الأغاني منها: "يا مجنون، لا تصدق، خانات الذكريات، بنت أكابر، أشكرهم، حزن الشوارع، شموخ عزّي" واستمرت في الغناء على مدار ساعتين.

ووجهت أصالة رسالة للجمهور في هذا الحفل مؤكدًة أنهم مصدر الدعم الأول لها مهما حدث لها في حياتها كونها لا تمتلك غير جمهورها وقالت في كلمتها لهم: "انتم بس اللي أحبائي".

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