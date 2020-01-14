"باراسايت" أول فيلم كوري جنوبي يُرشح لحصد جائزة الأوسكار

قال بونغ جون-هو مخرج فيلم (باراسايت) "تطفل" إنه فوجئ وشعر بفرحة غامرة عندما حصل فيلمه على ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار الاثنين، وهي المرة الأولى في تاريخ صناعة الأفلام في كوريا الجنوبية، وإشارة إلى أن اللغة لم تعد عائقا أمام النجاح العالمي، والفيلم من فئة الكوميديا السوداء ويتحدث عن الهوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء في كوريا الجنوبية، وقد حصل على ترشيح لجائزة أفضل فيلم، وأفضل إخراج، وأفضل سيناريو، بالإضافة إلى أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وقال بونغ خلال مقابلة في كاليفورنيا: "كل مرة يعلنون فيها الترشيحات الجديدة يكون الأمر في غاية الإثارة لأننا لم نتوقع حقيقة أيا من ذلك".

وكان بونغ قد تحدث من قبل عن التحديات التي تواجه الأفلام الأجنبية فيما يتعلق بكسر "حاجز اللغة" على مستوى العالم، لكنه أوضح أن الترشيحات تشير إلى أن هذا الحاجز ربما يكون في طريقه للسقوط الآن، وأضاف: "يمكننا القول أنه بفضل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وخدمات البث، قلّت حواجز اللغة في المجتمع بكامله وربما يكون (باراسايت) قد استفاد من هذا الاتجاه العالمي".

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