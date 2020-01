شكرا لقرائتكم خبر عن صورة من 20 عاما.. سلمى حايك تهنئ انطونيو بانديراس على ترشيحه للأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية سلمي حايك علي تهنئة زميلها وصديقها النجم أنطونيو بانديراس، بعد ترشحه لجوائز الأوسكار لأول مرة فى تاريخه حيث كشفت الترشيحات التي أعلنتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية عن ترشيحه على فئة أفضل ممثل رئيسي عن دوره بـ فيلم "Pain and Glory"..

ونشرت سلمي حايك صورة تجمعهما، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، قائلة :"بعد 20 عامًا من معرفتك..من الرائع أنك لا تزال مزدهرًا ، تهانينا على ترشيحك لجائزة الأوسكار".



سلمى حايك تهنئه لترشيحه لجائزة الاوسكار

ويتنافس بانديراس مع ليوناردو دي كابريو عن فيلم “Once Upon a Time in Hollywood”، وآدم درايفر عن فيلم “Marriage Story”، وخواكين فينيكس عن فيلم “Joker”، وجوناثان برايس عن فيلم “The Two Popes”

وشهدت ترشيحات الأوسكار التي أعلنتها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية ، في الدورة الـ 92 من السباق الأشهر في تاريخ السينما، الكثير من المفاجئات، والأرقام القياسية التي كانت من نصيب فيلم الجوكر للمخرج العالمى تود فيليبس، التى أقيمت على مسرح صموئيل جولدوين في بيفرلى هيلز كاليفورنيا.

ونجح الممثل العالمى جواكين فينيكس في خطف الأنظار بترشيحه لجائزة أفضل ممثل رئيسى عن دوره فى فيلم الجوكر، لمواجهة الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو على نفس اللقب.



ترشيح أنطونيو بانديراس للاوسكار

ولأول مرة نجحت الممثل العالمية سكاريت جوهانسون في حصد الترشيح الأول لها في سباق جوائز الأوسكار في الدورة الـ 92، بعد ترشيحهاً رسمياً منذ قليل عن جائزة أفضل ممثلة رئيسية عن دورها في فيلم Marriage Story، وجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها فى Jojo Rabbit.

وحقق المخرج العالمى مارتن سكورسيزى، لقبا جديد في مسيرته الفنية الحافلة بالإنجازات، وتوج بلقب أكثر مخرج حى تم ترشيحه لحصد جوائز الأوسكار، برصيد 9 ترشيحات، بعد ترشيحه رسمياً من قبل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائى عن فيلمه The Irishman.