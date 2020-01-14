"أية صوفيا" مولودة جديدة لوسام بريدى وزوجته عارضة الأزياء ريم السعيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق الإعلامي اللبناني وسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي بطفلنهما الثانية اليوم ، التى أطلقا عليها أسم "أية صوفيا"، ونشر وسام صورة لزوجته بعد ولادتها، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها :"اية صوفيا اهلا بك فى عالمنا 14 يناير 2020".



مولودة جديدة لوسام بريدي وزوجته عارضة الأزياء ريم السعيدي

يذكر أن بريدى والسعيدى التقيا قبل عدة أعوام أثناء تصوير الموسم الرابع من برنامج رقص النجوم وبعدها تزوجا فى 16 يوليو 2017 وقد أثارا وقتها جدلاً واسعاً نظراً لأختلاف ديانتهما فالإعلامى اللبنانى مسيحى وزوجته هى عارضة الأزياء التونسية المسلمة ريم السعيدى، خاصة أن البعض اعتبره أول تطبيق للمشروع التونسى الذى يسمح بالزواج المدنى للمسلمة من مسيحى ولكنهما تخطا معا جميع الحواجز وتزوجا جوازاً مدنياً وأقاما حفل زفافهما في لبنان وتوجا اليوم حبهما واحتفلا بمولودتهما الثانية.

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اختار الثنائي اسم "آيا صوفيا" لأبنتهما ويبدو أنهما محبان للأسماء المركبة حيث سميا ابنتهما الأولى التى ولدت فى 9 سبتمبر 2018 "بيلا ماريا".

يذكر أن وسام بريدي هو إعلامى لبنانى شهير، وهو شقيق الممثل الراحل عصام بريدي، تخرج من ستوديو الفن عن فئة تقديم البرامج، ولم يكتف بذلك بل اتجه إلى التمثيل حيث شارك فى المسلسل اللبناني “من أحلى بيوت راس بيروتى. كما قدم بريدي العديد من البرامج التيلفزيونية التي لاقت نجاحا كبيرا في لبنان والوطن العربى، منها “بالهوا سوا” و”بالبحر سوا” و”رقص النجوم” الذى تعرف من خلاله على زوجته الحالية ريم السعيدي التي كانت تقدم فقرة رقص في البرنامج.

أما ريم السعيدى فهى عارضة أزياء تونسية عالمية مقيمة فى ميلانو بإيطاليا، ظهرت فى عروض الكثير من الأزياء العالمية مثل “دولشي آند غابانا” وإيلي صعب بالإضافة إلى أغلفة المجلات.