شكرا لقرائتكم خبر عن عمر زهران: تعلمت الصعيدى وركوب الخيل بسبب "بنت القبائل" وتخوفت من الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان والإعلامي عمر زهران عرض مسلسل "بنت القبائل" للمخرج حسنى صالح، على قناة الحياة يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير الجارى، حيث يخوض زهران تجربة جديدة ومختلفة عليه تماماً في التمثيل، وذلك بعد أكثر من تجربة خاصة لزهران في الدراما والسينما خلال السنوات الماضية، إذ يجسد خلال الأحداث شخصية صعيدية وهو زعيم قبيلة.

وقال عمر زهران لـ ”الخليج 365” إن المخرج حسنى صالح وضعه فى منطقة جديدة ومختلفة، مضيفاً أنه كان متخوفا كثيراً من تجسيد دور "زعيم قبيلة" خاصة وأن الشخصية تتطلب أسلوبا معينا سواء فى اللكنة أو الحركة أو التعامل مع الأشخاص وحتى الصوت يكون له ارتفاع معين، إلا أن حسنى صالح أصر عليه وكان حريصا على الجلوس معه كثيراً قبل بدء التصوير.



عمر زهران

وأشار صالح إلى أنه تدرب كثيراً على التحدث باللهجة الصعيدية، وكذلك على ركوب الخيل لما يتطلب الدور ذلك كما بذلك مجهوداً كبيراً خلال التصوير حتى يخرج الدور بالشكل المطلوب موجها الشكر للمخرج حسنى صالح الذى وقف كثيراً معه، ودعمه طوال فترة التحضير والتصوير كما وجه الشكر إلى الفنانين الذين قدموا معه مشاهد جيدة مهمة طوال التصوير مثل محمد رياض وعمرو عبد الجليل.

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مسلسل "بنت القبائل" كان يحمل اسم "رحيل زهرة - جوارح الغربان" قبل تغييره، وهو تأليف شاذلى فرج وإخراج حسنى صالح وبطولة حنان مطاوع عمرو عبد الجليل، محمد رياض، محمود عبد المغنى، منه فضالى، دينا، محمد الشنقيرى، عمر زهران، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، سميرة عبد العزيز، بهاء ثروت، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.



عمر زهران

وشارك عمر زهران فى أكثر من عمل فنى بالسينما والدراما خلال السنوات الماضية أبرزها أفلام "الفلوس" مع تامر حسنى والمعروض حالياً فى السينمات، "الممر" مع أحمد عز وإخرج شريف عرفة، و"تصبح على خير" مع تامر حسنى وإخراج محمد سامى، و"كارما" مع عمرو سعد، ومسلسلات "لدينا أقوال أخرى" مع يسرا، و"للحب فرصة أخيرة" مع داليا البحيرى، و"هذا المساء" مع اياد نصار وأحمد داود وحنان مطاوع، و"نصيبى وقسمتك 3" وأعمال أخرى.