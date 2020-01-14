شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أمريكى يتنبأ بمقتل رئيس الولايات المتحدة فى 2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة "HBO" التلفزيونية، فيديو دعائي للموسم الثالث من المسلسل الشهير "WestWorld، والذى احتوي علي بعض التنبؤات المستقبلية، وأهمها مقتل الرئيس الأمريكي عام 2024 فى الأرجنتين، و الذى سيبدأ عرضه فى 15 مارس من هذا العام.

كما يوجد بالفيديو تمثيلًا تخطيطيًا للكرة الأرضية أو حلقة زمنية أول حدث يقع في 16 ديسمبر 2019، حدث حقيقي للغاية - أعمال شغب في هونج كونج، ثم في 18 ديسمبرعزل الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، وفقا لموقع "سبوتنيك".

بعد ذلك تبدأ الأحداث التي من المفترض أن تحدث في المستقبل - الكارثة البيئية فى إندونيسيا فى 20 مايو 2020، واغتيال الرئيس الأمريكى فى الأرجنتين في عام 2024، وحادث نووي حراري في باريس في عام 2025، وينتهي بالحرب الأهلية الثانية فى روسيا، التي تم تحديد بدايتها من قبل مؤلفي السلسلة في 19 فبراير 2037. وتقع الأحداث في موسكو.

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وكانت شبكة HBO بدأت تصوير الموسم الثالث فى سبتمبر الماضى، بعد انضمام النجم الشهير آرون بول، بطل المسلسل الشهير Breaking Bad، وتم تأجيل عرض المسلسل من العام الحالى للمقبل بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر الماضى.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.

تدور سلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي كانت مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتور روبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.