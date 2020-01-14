شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورتان فى صورة واحدة.. الحضرى يهنئ رمضان بأغنية BOOM الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم عصام الحضري، حارس مرمى الأهلى والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على تهنئة الفنان محمد رمضان بأغنيته الجديدة BOOM التى طرحها منذ أيام ولقيت أعجاب واستحسان الجمهور بشكل كبير، وحصلت على عدد مشاهدات تخطت الـ 9 ملايين خلال أيام قليلة.

ونشر الحضري، صورة تجمعه مع محمد رمضان، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، وكتب "ألف مبروك صديقى وحبيبى محمد رمضان الاغنية الجديدة ومن نجاح لنجاح دايما يا رب، ❤????".

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وكان رمضان قد أعلن عن مفاجأة خلال حفله فى دبى، وهى التحضير لفيلم جديد يجمعه مع النجم سعد لمجرد سويا.

وقال سعد لمجرد خلال حفله الذي أحياه برفقة محمد رمضان وسط حضور جماهيري ضخم: " فاكر وعدنا للجمهور إن شاء الله فيلم سينمائي جديد يجمعنا سويًا ويتم التحضير له حاليًا"، وقابل الجمهور المفاجأة بعاصفة من الترحيب والهتافات، وقال محمد رمضان:" صديق العمر حبيبي وأخويا ولو الروح دي موجودة جوه الفنانين هيبقى فى 10 آلاف انساي وهتطلع 10 آلاف أغنية أطيب قلب في العالم و فيلم بأذن الله مع بعض".

كان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته التى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر"، وأخرجها محمد سامى، والذى يتعاون معه هذا العام فى مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث يتولى محمد سامى تأليفه وإخراجه، من إنتاج شركة سينرجى، ليشهد هذا العمل ثالث تعاون بينهما فيما يتعلق بالسينما والدراما بعدما قدما الاثنان معا مسلسل "الأسطورة"وفيلم "شد أجزاء".