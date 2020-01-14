شكرا لقرائتكم خبر عن جاد شويرى: اليوم انتهت الانتفاضة وبدأت الثورة بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الفنان اللبناني جاد شويري، على مشاركة متابعيه يومياً بأخر مستجدات التطورات داخل لبنان، عبر حساباته الرسمية، ويعد من أبرز الفنانين المهتمين بالانتفاضة اللبنانية ومتابعة تطوراتها أول باول.

وفى تغريدة جديدة نشرها النجم اللبنانى منذ قليل، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كتب قائلاً: "اليوم انتهت الانتفاضة، وبدأت الثورة، ثورة لبنان".

وفى تصريحات جديدة للرئيس اللبنانى ميشيل عون، اليوم، الثلاثاء، قال إن "بعض العراقيل" حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة الذى كان متوقعا الأسبوع الماضى، مضيفا أن لبنان يدفع الآن ثمن 30 عاما من السياسات المالية الخاطئة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أعلنت أنّ "لبنان سدّد ‏ما يتوجب عليه من مساهمات مالية للأمم المتحدة واستعاد بالتالى كامل حقوقه وفقاً للمادة 19

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تغريدة جاد شويرى

وأعرب الناطق الرسمى باسم الامانة العامة للأمم المتحدة عن كامل تفهمها للظروف التى حالت دون وصول المبلغ المستحق قبل نفاذ المهلة القانونية منذ أيّام قليلة".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم إن لبنان استعاد كامل حقوق التصويت فى الأمم المتحدة بعد دفع جزء من ديونه المستحقة للمنظمة الدولية.

وأضاف عون أن "عوامل عدة تضافرت، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان"، معتبرا أن "حروب الجوار حاصرت لبنان وأغلقت بوجهه مده الحيوي، كما أفرزت أثقل أزمة على اقتصاده المنهك، وأعني أزمة النزوح، كما أن الحصار المالي، حد من انسياب الأموال من الخارج، وتسبب بأذى كبير للاقتصاد وللسوق المالية".

وأشار إلى وجود " ثمة مؤشرات إيجابية مع بدء لبنان أعمال التنقيب عن ثرواته في مياهه الإقليمية"، مؤكدا تمسك لبنان بحقه باستثمار كافة حقوله النفطية، و"رفضه لأي محاولة إسرائيلية للاعتداء عليها، وتشديده على ضرورة تثبيت الحدود البرية وترسيم البحرية لما للأمر من فائدة على الاستقرار في المنطقة".