شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة "هى" .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الديفا سميرة سعيد، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "هى" عبر قناتها الشخصية على موقع يوتيوب، حيث نشرت بوستر الأغنية الجديدة، لافته إلى أنها ستطرح، اليوم الثلاثاء، وكانت الفنانة سميرة سعيد، احتفلت، الجمعة، بعيد ميلادها الـ62، حيث ولدت يوم 10 يناير 1958، وقد حظت الديفا بتهنئات عديدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى من جمهورها الكبير، إلا أنها تلقت تهنئة خاصة قد تكون هى الأقرب لقلبها كونها جاءت من ابنها شادى النابلسى.



سميرة سعيد تعلن موعد طرح أغنية هى

شادى، نشر صور برفقة والدته سميرة سعيد، أثناء أدائهما التمارين الرياضية فى "الجيم"، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد يا أمى، لسنوات عديدة تجعلنى أبدو متوسط حتى فى الألعاب الرياضية، أحبك"، ومن جانبها ردت الديفا على تهنئة ابنها، وقالت "أحبك جدا يا حبيبى".

ويشار إلى أن النجمة سميرة سعيد كانت قد انتهت من تسجيل أغنيتين جديدتين مع الموزع الموسيقى هانى ربيع، إحداهما تحمل اسم "إنسان آلى"، وتغنيها الديفا بطابع "هيب هوب لاتين"، والثانية تأخذ شكل "الراب"، ولم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، والأغنيتين من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، ومن المقرر أن يتم طرحهما ضمن ألبوم سميرة سعيد الجديد خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

ويذكر أن الديفا سميرة سعيد، كانت قد احتفلت بليلة رأس السنة الميلادية هذا العام مع ابنها شادى النابلسى، وقد نشرت الديفا صورة تجمعها بابنها عبر إنستجرام، وفى الخليفة تظهر شجرة الكريسماس مزينة بالكرات والنجوم الملونة، وعلقت عليها "استمتع بليلة رأس السنة 2020 مع شادى النابلسى.. أتمنى لكم جميعًا سنة كاملة من السعادة والسلام".



أغنية هى للديفا سميرة سعيد

النجمة سميرة سعيد، احتفلت أيضًا بفيديو كليب "هليلة"، الذى طرحته عبر قناتها على يوتيوب، قبل 3 أسابيع، والذى حقق خلالها ما يتجاوز 3 ملايين مشاهدة، وأغنية "هليلة"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس، ومن كلمات الأغنية "هو أنت بجد ولا هزار.. يا جماعة الليلة هليلة.. علقوا الزينة واضربوا النار.. الليلة هليلة ولعوا الأنوار".

وتشارك الفنانة سميرة سعيد، خلال الفترة المقبلة برفقه الفنان ملحم زين والفنان هانى شاكروالفنانة نجوى كرم، كأعضاء لجنة تحكيم برنامج the voice seniors. وذلك بعد انتهاءها من المشاركة كعضو لجنة تحكيم فى برنامج ذا فويس الموسم الخامس الذى انتهت فعالياته منذ أيام وتم تتويج المتسابق التونسى مهدى عياشى باللقب من فريق راغب علامة وذلك بعد منافسة كبيرة حسمها تصويت الجمهور.

هذا وخضعت الفنانة سميرة سعيد فى الفترة الماضية، لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية كلها حيوية ونشاط، نشرت سميرة الصور بهذه أحدث إطلالاتها عبر حسابها على تويتر، حيث ارتدت بنطلون جلد أسود، وبلوزه كات لونها أصفر فوسفورى، وارتدت نظارة سوداء، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى إطلالتها الشبابية.