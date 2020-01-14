شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القائمة الكاملة لمسلسل أحمد عز و هند صبري و موعد انطلاق التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر القائمة الكاملة لمسلسل النجم أحمد عر الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، حيث كانت أول المنضمين للعمل النجمة هند صبرى، لتجسد دور البطولة النسائية أمام عز، ولم يتم تحديد اسم نهائى للعمل كما تم التعافد مع النجم هشام سليم والفنان صلاح عبدالله والفنان محمود البزاوى والفنان الشاب خالد أنور والفنان محمد جمعة ومايان السيد وأحمد فؤاد سليم وهناك مجموعة كبيرة من النجوم يشاركون فى العمل يتك الإعلان عنهم الايام القليلة المقبلة.

وينطلق تصوير المسلسل يوم 23 ينايرالجارى، بعد عودة عز من ماليزيا وانتهائه من تصوير فيلمه الجديد " العارف"، المقرر طرحه فى السينمات بموسم عيد الفطر المقبل، الأضخم انتاجياً فى السينما حيث أصبح أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فهمى ومصطفى خاطر تأليف محمد سيد بشير إخراج أحمد علاء الديب.

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مسلسل أحمد عز من من تـأليف باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء، وإنتاج شركة سينرجى، حيث بدأت الشركة فى إبرام التعاقدات، كما سيتم الاعلان عن اسم المسلسل فور الاستقرار عليه من فريق العمل، كما اوشكت الشركة على انتهاء الديكورات استعدادا لانطلاق التصوير.

وعرض للفنان أحمد عز مؤخرا فيلم "ولاد رزق 2" عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.