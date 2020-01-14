شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يوجه نصيحة للقيادة السياسية اللبنانية قبل تشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الميجا ستار راغب علامة على الأزمة الحالية، بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية، والتى تواجه الكثير من الصعوبات خلال الفترة الحالية. وقال راغب علامة عبر حسابه على "تويتر"، "الحل الوحيد هو ألا يشارك في الحكومة العتيدة أى طرف سياسي من الذين أوصلونا إلى هذا الدمار.. ولا أحد منكم .. من الآخر الشعب لا يريد أى أحد منكم ولا أى من المحسوبين عليكم .. لأنكم وببساطة بوجودكم وبإدارتكم وإرادتكم قد طار البلد".



راغب علامة تويتر

وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون قد التقى قبل أسبوع برئيس الحكومة المكلف حسان دياب، وذلك للوقوف على آخر تطورات تشكيل الحكومة اللبنانية، حيث مازالت المشاورات مستمرة لاختيار الوزراء الجدد فى التشكيل الحكومة الجديد.

ونشر حساب الرئاسة اللبنانية صورة من لقاء عون بدياب، فى القصر الجمهورى، وعليه تعليق "لقاء مع الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الدكتور حسان دياب في القصر الجمهورى".

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يذكر أن عددا من اللبنانين قد احتشدوا أسفل منزل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، وأمام مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت؛ احتجاجا على تكليف دياب تشكيل الحكومة الجديدة، ومسار التأليف الحكومى الذى اعتبروا أنه لا يعبر عن تطلعات المحتجين ومطالب الانتفاضة الشعبية المستمرة فى البلاد منذ 81 يوما.

ونظم المتظاهرون اعتبارا من احتجاجات واسعة أسفل منزل حسان دياب بمنطقة (تلة الخياط) شاركت فيها مجموعات من الأحزاب وقوى الحراك المدنى، فضلا عن تجمعات شعبية أخرى حضرت من مناطق متفرقة من أرجاء البلاد، مطالبين منه الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة.

ورفع المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا هتافات مناهضة لرئيس الوزراء المكلف، معتبرين أنه يقوم بتشكيل حكومة استنادا إلى ذات الأساليب المعتادة فى لبنان، والتى تقوم على المحاصصة الطائفية والمذهبية بين القوى السياسية، دونما الالتفات إلى مطالب الشعب اللبنانى الذى يطالب بتأليف حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين.