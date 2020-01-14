شكرا لقرائتكم خبر عن هل سنرى كاردى بى فى البيت الأبيض قريبا بعد ابتعادها عن الغناء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قررت نجمة الراب الشهيرة كاردي بي أن تغير الكثير من تفاصيل حياتها والبعد عن الغناء، وأن تتوجه إلى البيت الأبيض في يوم من الأيام ؟ تساؤل انتشر بكثافة مؤخرا، وذلك بسبب "تويتة" نشرتها كاردي بي ذات الـ ( 27 عاما ) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر" .

كتبت النجمة الشهيرة : " أعتقد أنني أريد أن أكون سياسية .. أحب حقا الحكومة حتى لو كنت لا أتفق مع الحكومة " وهي الكلمات التي جعلت الكثيرين يتكهنون بأن كاردي بي تخطط للتحول لواحدة من أبرز الشخصيات السياسية ، في حين يجد آخرون أن كاردي بي " لعبتها الكلام " ولفت الانظار ليس فقط بإطلالاتها لكن ايضا بما تكتبه على الـ SOCIAL MEDIA .



بوست كاردي بي بوست كاردي بي

يذكر أن النجمة كاردى بى اثار ضجة الشهر الماضي و ذلك بعد ان أعطت هدية مالية ضخمة لزوجها المغنى أوفست بمناسبة عيد ميلاده الـ27، ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ثروة كاردى بى بلغت 28 مليون دولار، خلال الفترة ما بين أكتوبر 2018 وأكتوبر 2019، مضيفا "لذلك قررت تقديم هدية عبارة عن مئات آلاف الدولارات لزوجها بمناسبة عيد ميلاده" ، ونشر أوفست مقطع فيديو على حسابه بـ " إنستجرام " يظهر لحظة توصله بالهدية، و التي تبلغ 500 ألف دولار ، ويرصد الفيديو كيف وجد أوفست النصف مليون دولار موضوعة بشكل مرتب داخل ثلاجة فارغة، لتظهر بعدها علامات الفجأة والاستغراب بشكل واضح على وجهه.

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كاردي بي (2)



كاردي بي (3)