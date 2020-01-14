شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي زيدان بتتحول لمحمد رمضان في 60 ثانية .. تيك توك هيقولك إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد يوم، تزداد شعبية وجماهيرية النجم محمد رمضان، ليس فى مصر فقط، ولكن فى كافة أنحاء الوطن العربى، وهو ما دلل عليه رمضان بحفلاته المختلفة، فى الرياض ودبى والمغرب.

رمضان تمكن من هذه الشعبية أيضا عبر "السوشيال ميديا"، بمختلف المواقع "فيس بوك"، و"انستجرام"، و"تويتر"، كذلك يترك رمضان مساحة كبيرة من حسابه لمتابعيه، حينما ينشر فيديوهات تقليده من محبيه، وأيضا فيديوهات لجمهوره وهو يقوم بغناءه أشهر أغنياته.

@nancyzidan لما مامتك تعملك محمد رمضان في البيت ????????بحبك يا اسطورة والله ????✋????#محمد_رمضان #الاسطورة #نمبر_ون♬ original sound - nancyzidan



تقليدها لرمضان فى مسلسل نسر الصعيد

من بين المهوسين بالنجم محمد رمضان، واحدة من مستخدمات تطبيق "تيك توك"، والتى تُدعى "نانسى زيدان"، حيث تقدم الكثير من الفيديوهات عن المكياج واستخدامه، بما فى ذلك، تقليد الفنانين، حيث تصل باستخدام المكياج ليكون هناك شبها كبيرا بينها وبين الفنان الذى تقلده.

@nancyzidan وااااااسع الاسطورة وصل ????✋????#محمد_رمضان #الاسطورة_والمعلم #الاسطورة #نمبر_ون #ميك_اب #egypt♬ original sound - loveu3344



تقليد محمد رمضامن

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نانسى نشرت أكثر من فيديو تقوم فيه بتقليد محمد رمضان فى أكثر من "لوك"، أبرزهم لوك الصعيدى فى مسلسل "نسر الصعيد"، حيث اقتربت إلى حد كبير إلى الشكل الذى ظهر به محمد رمضان فى المسلسل، حيث رسمت الشنب، وارتدت الزى الصعيدى.

@nancyzidan الڤيديو كامل على اليوتيوب nancy zidan ❤️#محمد_رمضان #الاسطورة #ميك_اب #makeup #youtuber #انساي♬ original sound - nancyzidan



نانسى

كذلك قدمت رمضان فى أغنية "انساى"، مع المغربى سعد لمجرد، وفيديو آخر وهى تحاول تقلد نظرته وحركة جسده.

نانسى تمتلك عبر "تيك توك"، أكثر من 311 ألف متابع، وتقوم بنشر فيديوهاتها وتعليم وضع المكياج بحرفية، وأيضا بتقليد الفنانين، والفيديوهات الساخرة والضاحكة، وهو ما يحظى بنسب كبيرة من المشاهدة