شكرا لقرائتكم خبر عن جيجي حديد تتحول لشاهدة على المنتج الشهير "هارفى وينشتاين" في قضايا تحرشه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، داخل محكمة المنتج الشهير هارفي وينشتاين، المتهم في قضايا تحرش بنجمات ومشاهير هوليوود، التي أقيمت أمس، في مدينة نيويورك الإمريكية.

وبحسب صحيفة فاريتي، فأن عارضة الأزياء العالمية انضمت لهيئة المحلفين التي ستشهد ضد المنتج المتهم في أكثر من 70 قضية تحرش.

وانضمت حديد لصديقتها كارا ديليفين التي اتهمت وينشتاين في أكتوبر عام 2017 بمحاولة تقبيلها والتحرش بها خلال اجتماع لهما في إحدى الفنادق الشهيرة، ومن المقرر أن تدلي بشهادتها يوم الخميس المقبل في المحكمة بعد استفتاء الأوراق الرسمية للانضمام للمحاكمة الشهيرة.

وقالت حديد في شهادتها الأولية للقاضي جيمس بورك، أنها قابلت وينشتاين في نفس يوم تحرشه بصديقتها ديليفين، وتتذكر واقعة التحرش بالتفاصيل، قائلة "اعتقد انني ما زلت قادرة على التذكر بشكل جيد للواقعة".

ورفضت حديد التعليق على شهادتها للصحفين بعد خروجها من قاعة المحكمة، ومن المقرر أن تعود مرة آخرى يوم الخميس المقبل لاستكمال شهادتها الرسمية.

Advertisements

ويواجه المنتج الشهيرهارفى وينشتاين، أكثر من 70 قضية تحرش تقدم بها الكثير من نجمات هوليوود، على مدار السنوات الماضية.



جيجي حديد بعد خروجها من المحكمة

وعلى سياق متصل، أعلنت شركة الانتاج التي يملكها وينشتاين أفلاسها في مارس عام 2018، بسبب إقامة أكثر من 70 دعوة قضائية تتهمه بالتحرش.

وكشفت صحيفة الديلى ميل البريطانية، في تقرير سابق لها، أن النجمتين ميريل ستريب وجينيفر لورانس لديهما مستحقات مالية تجاوزت الــ 200 ألف دولار من قبل الشركة الإنتاج السينمائي المملوكة للمنتج هارفي وينشتاين، إلى جانب قائمة طويلة من نجوم هوليوود الدائنين له مثل جون ليجند، وجوليان مور، وبيرس بروسنان، وجيرى سينفيلد، والمخرجين مايكل باى، وبيتر جاكسون والمؤلف ستيفن كينج.