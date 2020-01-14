شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سفير مصر بالمملكة وعماد أديب يشاهدون مسرحية "عطل فني" بموسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد العرض المسرحي "عطل فنى" إشادات واسعة من الجمهور السعودي والمصري المقيم بالمملكة، بعد أن عرضت المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، بحضورعدد من الشخصيات العامة والفنية والسياسية، من أبرزها السفير أحمد فاروق، سفير مصر في السعودية، والمخرج سعيد حامد، والإعلامي عماد الدين أديب، والفنان فايزالمالكي، وتم مد عرض المسرحية يومين آخرين هما الخميس والجمعة 16 و 17 يناير علي مسرح بكر الشدى في البوليفار ".



فايز المالكى

"عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وآيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

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عماد اديب

هشام ماجد وشيكو انتهيا مؤخرا من تصوير آخرمشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذي يشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونى.

موسم الرياض شهد عرض أكثر من مسرحية مصرية، منها "3 أيام فى الساحل" للفنان محمد هنيدى، و"الملك لير" للفنان يحيى الفخرانى، و"حزلقوم" لـ أحمد مكى و"علاء الدين والعفريت" لـ أحمد عز، ومسرحية "لوكاندة الأوباش" لـ ماجد المصرى، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.



سفير مصر بالمملكة خلال العرض

يذكر أن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة.