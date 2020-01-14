بالصور| يسرا وبشرى ومها أبو عوف في عيد ميلاد درة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة بشرى مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل عيد ميلاد الفنانة التونسية درة، أمس.

وحضر الحفل الفنانة يسرا والفنانة بشرى والفنانة دنيا سمير غانم والفنان أمير شاهين والفنان أحمد رزق والإعلامي رامي رضوان والفنانة مها أبو عوف والفنان تامر هجرس وشريف رمزي وريهام عبدالغفور.

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وعلقت الفنانة بشرى على الصور :"كل سنة وانتي طيبة، كانت ليلة مدهشة مع الناس الحلوة".

وتحتفل الفنانة درة بعيد ميلادها الـ40، إذ إنها من مواليد 13 يناير عام 1980".

وشاركت درة، مؤخرا، في مسلسل "بلا دليل"، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، ديانا هشام، جمال عبدالناصر.