نيشان: ماذا لو انتهت عملية السرقة بمقتل نانسي عجرم وبناتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الإعلامي اللبناني نيشان على الأقاويل والأخبار التي تنتشر من حين لآخر بشأن قضية السطو على منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي أسفرت عن مقتل الشاب المتهم بالسرقة بـ16 طلقة، مؤكدًا إنها وزوجها يتعرضون لحملات تشويه.

وغرد نيشان، عبر حسابه بـ"تويتر": "ماذا لو أتى الخبر: عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها؟!

وماذا عن ردود الأفعال؟ إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟ الأمّ والأب يحميان أطفالهما بغريزة لا تُقهَر.

وتابع: "هل كان على فادي أن يدعو السّارِق إلى طاوِلَة حِوار؟

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هل كانَ ليُناقشه في إتيكيت اقتحام المنازل؟

وأضاف: "على أيّ حال، الحمد لله على سلامة أُسرَة نانسي وفادي، وعائلة المقتول تتكبّد وزر فعلته، والقضاء عدل".

يذكر أن قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، شهدت الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة بعد أن أكدت أسرة القتيل أنه كان يعمل لدى الأسرة، وذلك في الوقت الذي نفت فيه نانسي عجرم هذا الكلام.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن القتيل تلقى 16 رصاصة من "مسدس" زوج نانسي، وأفرج القضاء اللبناني عن الدكتور فادي بضمان محل إقامته مع منعه من السفر خارج البلاد.