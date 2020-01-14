يارا توجه رسالة للحكومة اللبنانية: "حسوا فينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت الفنانة اللبنانية يارا رسالة للحكومة اللبنانية، بعدما قام الشعب اللبناني بثورة منذ عدة أشهر بسبب الحالة الاقتصادية.
وكتبت يارا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت :"والله قهرتونا، زليتونا، موتونا، حسوا فينا بقي، إنو شو بعد فيه".
وشارك عدد كبير من الفنانين اللبنانين في المظاهرات، التي اندلعت أكتوبر الماضي، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، من بينهم ماجي بوغصن، ونادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، كما دعم آخرون التظاهرات مثل إليسا وراغب علامة.
ومن ناحية آخرى تنتظر الفنانة يارا طرح كليبها الجديد "ارتكبت"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
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