22 أبريل.. عرض "سواح" في فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تستقبل دور العرض السينمائي في عدد من الدول الأوروبية، هي "فرنسا ولوكسمبورج وهولندا وبلجيكا"، فيلم "سواح" وذلك يوم 22 أبريل.
الفيلم إخراج المخرج المصري اللكسمبورجي أدولف العسال ومن تأليف الكاتب الكندي دنيس فوون.
وسافر كريم قاسم إلى لوكسمبورج لدبلجة الفيلم كاملا للفرنسية وقد تم طرح مقدمة إعلانية مدبلجة باللغة الفرنسية للترويج له، كما شارك فيلم سواح في أكثر من 36 مهرجان حول العالم وحصل على 12 جائزة حتى الآن.
ويتتبع فيلم سواح قصة الشاب سمير الذي يعشق الموسيقى فيسعى ليصل فنه إلى الجماهير، فيسافر للمشاركة في مسابقة عالمية للدي جي ولكن يفقد ممتلكاته والباسبور الخاص به في الطريق، ويحتجز كلاجىء في لوكسمبورج وهنا يتعرض للعديد من المغامرات، وتدور أحداثه في 4 دول مختلفة، كما أنه ناطق بـ 6 لغات مختلفة.
وينتظر كريم قاسم عرض مسلسله "مملكة أبليس"، كما يستعد الآن للجزء الثاني من فيلم "أوقات فراغ"، ومن أحدث أعماله بطولة حكاية "مين طفى النور" في الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك، والمشاركة في بطولة فيلم ولاد رزق 2 الذي تجاوزت إيراداته الـ 100 مليون جنيه مصري.
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